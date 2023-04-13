Chery может вывести на рынок России самый крупный кроссовер

Официальная премьера вседорожника Chery Tiggo 9 состоится на Шанхайском автосалоне, но марка уже прорабатывает возможность вывода данной модели на российский рынок

Tiggo 9 займёт позицию самого крупного и дорогого кроссовера линейки. Габариты вседорожника — 4820х1930х1699 миллиметров при колёсной базе 2820 миллиметров. Массивность машины подчеркивается отдельными дизайнерскими элементами, вроде громадной решетки радиатора или обилия хрома. Любопытный факт – при своих крупных габаритах у машины нет семиместной компоновки салона, во всяком случае, она пока не заявлена.

Что касается силовых установок, то под капотом будет установлен двухлитровый турбомотор, который развивает 254 лошадиные силы. Если машину привезут в Россию, то двигатель скорее всего дефорсируют до 249 «лошадей» ради меньшего налогообложения.