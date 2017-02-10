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10 фев 2017

Chery начала принимать заказы на Tiggo 3 в России

Chery начала принимать заказы на Tiggo 3 в России
Автор фото: фликр.ком

Китайская компания Chery открыла прием предзаказов на компактный кроссовер Tiggo 3 для своих российских клиентов.

Официальные дилеры китайского автопроизводителя в России начали принимать заказы на обещанный еще в апреле прошлого года компактный кроссовер Chery Tiggo 3. На российском рынке автомобиль будет представлен в трех комплектациях - MT Comfort, MT Luxury и CVT Luxury, которые разделят между собой единственный и безальтернативный 1,6-литровый бензиновый DVVT с отдачей 126 л.с. (160 Нм). В паре с эти двигателем будут работать пятиступенчатая механическая КПП и бесступенчатая трансмиссия CVT. Как утверждают в компании, средний уровень потребления топлива в смешанном цикле составляет 7,3 литров на 100 км пути для версии с «механикой» и 8,2 литров для версии с CVT.

Уже в базовой комплектации MT Comfort в список технического оснащения автомобиля входит: начальный комплект передних подушек безопасности, линзованная фронтальная оптика, «противотуманки» с функцией Corner, электропривод и система обогрева для боковых зеркал, иммобилайзер, задние парковочные датчики, электрический привод для всех стелоподъемников, подогрев первого ряда кресел, кондиционер, крепления Isofix для детского сиденья и мультифункциональный руль.

Кроме того, кроссовер оснащается рядом электронных систем, в числе которых: круиз-контроль, система распределения тормозных усилий (EBD), антиблокировочная система (ABS). Стоимость автомобиля в такой версии составляет от 817 000 рублей.

В более продвинутой комплектации MT Luxury, вдобавок ко всему вышеперечисленному, Tiggo 3 получает: более эргономичные кресла, более качественные материалы отделки салона, автоматический кондиционер, хромированные литые диски и фирменную мультимедиа-систему Cloudrive со встроенным навигатором, возможностью синхронизации со смартфоном и 8-дюймовых сенсорным дисплеем. За кроссовер в этом исполнении будущему владельцу придется заплатить уже 859 900 рублей.

Топовая же комплектация CVT Luxury, как можно догадаться из названия, отличается от предыдущих только наличием бесступенчатой трансмиссии CVT.

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При написании новости использовалась информация:
Российская газета, АвтоВести, Автостат

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