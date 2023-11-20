Chery начала продавать электроседан с запасом хода в 905 км

Китайская компания Chery открыла предпродажи нового электрического седана Exeed Sterra ES. Автомобиль на родине оценили в 248 000 юаней (примерно 3 000 000 по актуальному курсу)

Следует отметить, что Sterra ES, вероятно, приедет в Россию, но уже под иным названием - Exlantix 03. Кроссовер отличается оригинальным дизайном, к которому приложил руку Пьер Луиджи Феррари. По размерам автомобиль сопоставим с родственным кроссовером Exeed VX: 4945/1978/1480 мм., при колесной базе в 3000 мм.

Sterra ES оснащается датчиком LiDAR, это означает, что автомобиль будет поддерживать систему автопилота. В салоне устанавливается широкий вертикальных экран диагональю 15,6 дюймов. Под козырьком перед водителем спрятался яркий экранчик цифровой “приборки” диагональю 12,3 дюйма. На центральном тоннеле есть две подставки для беспроводной зарядки смартфонов. Кроме того, автомобиль получил аудиосистему с 23 динамиками.

Теперь перейдем к техническим характеристикам. Стандартная моноприводная версия комплектуется одним электромотором мощностью 252 л.с. или 313 л.с. В зависимости от версии, покупателям предложены на выбор аккумуляторы емкостями 60,5 кВт*ч, 66,4 кВт*ч, 79,9 кВт*ч и 97,7 кВт*ч. Запас хода составит 570, 605, 720 и 905 км соответственно. Полноприводная модификация комплектуется двумя электромоторами на 167 л.с. и 313 л.с. Для такой версии положена батарея емкостью 79,9 кВт*ч с запасом хода в 650 км. Отмечается, что автомобиль может зарядиться на 150 км дальности хода примерно за 5 минут.

