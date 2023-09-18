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18 сен 2023

Chery намерена возродить Fengyun

Chery намерена возродить Fengyun
Автор фото: фирма-производитель

Компания Chery заявила, что намерена возродить седан Fengyun в виде семейства гибридных и электрических моделей

Напомним, что ранее компания производила седан под название Fengyun, который на экспортных рынках также назывался Windcloud и A11. Первым возрожденным Fengyun станет гибридный седан под индексом A9. В связи с этим компания опубликовала изображение, демонстрирующее экстерьер будущего автомобиля. Новинка обзаведется оригинальным дизайном. Передняя часть выделяется светодиодным узором, выполненным в виде множества звезд. Фронтальная оптика состоит из ряда горизонтальных и вертикальных светодиодных элементов.

Предполагается, что в основе Chery Fengyun A9 будет лежать гибридная силовая установка под названием Kunpeng Super Performance Electric Hybrid C-DM. Она будет состоять из электромотора и бензиновой «турбочетверки» объемом 1,5 л. Заявленная мощность - 156 л.с. и 220 Нм крутящего момента. Мотор будет работать в паре с роботизированной коробкой передач. Средний расход топлива составит 4,2 л. на 100 км.

При написании новости использовалась информация:
auto.ru Журнал

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