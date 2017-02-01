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1 фев 2017

Chery назвала российские цены обновленного Tiggo 3

Chery назвала российские цены обновленного Tiggo 3
Автор фото: фликр.ком

Китайская компания Chery готовится вывести на российский рынок обновленную модификацию кроссовера Tiggo 3. Официальный прайс-лист еще не был опубликован, однако некоторые дилеры компании уже в курсе стоимости новинки.

После последнего рестайлинга китайский кроссовер получил, пожалуй, самый крупный пакет обновлений в текущем поколении. Так, от своего предшественника он отличается полностью переделанной фронтальной частью кузова, совершенно новым салоном с отделкой из более качественных материалов, более эффективной шумоизоляцией, модернизированной подвеской и расширенным списком дополнительного оборудования.

В нашей стране автомобиль будет представлен в двух комплектациях – Comfort и Luxury, которые разделят единственный и безальтернативный 1,6-литровый бензиновый двигатель мощностью 126 л.с., который может работать в паре как с МКПП, так и с вариатором. При этом привод будет доступен исключительно передний.

В начальной комплектации автомобиль будет оснащаться комплектом из двух фронтальных подушек безопасности, системой обогрева переднего ряда кресел, кондиционером, аудиосистемой начального уровня с поддержкой формата MP3, антиблокировочной системой (ABS), системой круиз-контроля, задним парктроником и легкосплавными колесными дисками.

Топовая же версия, в добавок ко всему вышеперечисленному, будет доукомплектована системой климат-контроля, информационно-развлекательным комплексом с сенсорным дисплеем и DVD-приводом, и кожаными вставками в обивке кресел.

По предварительным данным, китайский кроссовер в базовой комплектации обойдется будущему владельцу, как минимум в 820 тысяч рублей. Более продвинутая комплектации с МКПП будет стоить уже 860 тысяч, а с вариатором – 940 тысяч рублей. Впрочем, в пресс-службе самой компании утверждают, что цена обновленного Tiggo 3 точно не будет ниже цены кроссовера Tiggo 5, который в базовой комплектации предлагается за 973 тысячи рублей.

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При написании новости использовалась информация:
Car.ru, Авторевю, Автостат

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