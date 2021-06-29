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29 июн 2021

Chery планирует продавать электромобили в России

Chery планирует продавать электромобили в России
Автор фото: фирма-производитель

В следующие два года в России могут начать официальные продажи новых электрокаров Chery из Китая.

Как сообщает пресс-служба бренда, в данный момент марка находится в активной стадии подготовки. Уже планируются ресурсные испытания моделей на просторах нашей страны, также ведется работа по сертификации и сбору необходимых бумаг. Кроме того, проводятся маркетинговые исследования, которые должны обеспечить понимание рыночных перспектив.

Осталось узнать лишь одно - что за модели должны приехать к нам? К сожалению, эта информация остается засекреченной. На данный момент компания Chery продает в Китае семь моделей с электрическими силовыми установками. Самым популярным является компактный хэтчбек EQ1

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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