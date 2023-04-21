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21 апр 2023

Chery подтверждает планы по производству машин в России

Chery подтверждает планы по производству машин в России

Китайская Chery Automobile официально заявила о том, что рассматривает возможности для организации выпуска своих автомобилей в РФ

«Мы никогда не переставали думать о проекте по локализации — это тесно связано со стратегическим развитием Chery в России. Chery international продолжает изучать возможности и предложения производственных площадок с целью выбора наилучшего решения для данного проекта. Мы рассматриваем разные пути сотрудничества: собственный завод Chery, завод на условиях партнерства», —  приводит пресс-служба бренда слова президента Chery International Чжана Гуйбина.

Интересный факт, несмотря на отсутствие производственных мощностей в России Chery демонстрирует высокие продажи на нашем рынке. Согласно данным "Автостата" за январь-март нынешнего года  марка реализовала более тридцати тысяч машин.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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