Chery подтверждает планы по производству машин в России

Китайская Chery Automobile официально заявила о том, что рассматривает возможности для организации выпуска своих автомобилей в РФ

«Мы никогда не переставали думать о проекте по локализации — это тесно связано со стратегическим развитием Chery в России. Chery international продолжает изучать возможности и предложения производственных площадок с целью выбора наилучшего решения для данного проекта. Мы рассматриваем разные пути сотрудничества: собственный завод Chery, завод на условиях партнерства», — приводит пресс-служба бренда слова президента Chery International Чжана Гуйбина.

Интересный факт, несмотря на отсутствие производственных мощностей в России Chery демонстрирует высокие продажи на нашем рынке. Согласно данным "Автостата" за январь-март нынешнего года марка реализовала более тридцати тысяч машин.