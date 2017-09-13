На автосалоне во Франкфурте компания Chery показала концепт компактного кроссовера, который получил имя Exeed TX. Китайцы смело заявляют, что уже через два года по его мотивам будет выпущена первая по настоящему глобальная модель Chery.

Стоит напомнить, что это уже вторая попытка Chery выйти на европейский рынок. Впрочем, в этот раз они серьезно подготовились. Для суббренда Exeed была разработана новая платформа. TX – это первая модель, которая выйдет на европейский рынок, причем изначально она создавалась с прицелом на Старый Свет. В ее разработки приняли участие такие компании как BorgWarner, Dana, Getrag и другие.

Кроссовер был «зеленым» и выпускаться в трех вариантах: обычном гибридном, подзаряжаемом гибридном (PHEV) и полностью электрическим. На выставке была представлена PHEV версия с силовой установкой, состоящей из 1,5-литрового бензинового мотора мощностью 150 л.с. и 147-сильного электромотора. Кроссовер получил 7-ступенчатый «автомат» и систему интеллектуального полного привода. По словам предсавителей компании разгон до 100 км/ч у концепта занимает не более шести секунд, а расход топлива не превысит 1,8 литра на 100 километров. Исключительно на электротяге Exeed TX сможет проехать до 70 километров а на быстрой зарядке емкость аккумуляторов восстановится на 80% всего за полчаса.

У концепта довольно свежий дизайн: в новой стилистике будут выполнены все модели Chery, предназначенные для европейского рынка. Салон машины также довольно интересен и явно готов к серийному производству. У него обычная приборная панель, но на центральной консоли разместился большой отдельно стоящий экран мультимедийной системы.

Чем закончится новая попытка Chery пока неизвестно. Но, кажется, в этот раз китайцы учли все ошибки. Так, по слухам, еще до конца этого года в Берлине откроется европейский центр Chery, где будут собраны дизайнеры и инженеры для подготовки моделей для Старого Света.

