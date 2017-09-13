Автомобильный портал Motorpage
13 сен 2017

Chery показала кроссовер для Европы

Chery показала кроссовер для Европы
Автор фото: фирма-производитель

На автосалоне во Франкфурте компания Chery показала концепт компактного кроссовера, который получил имя Exeed TX. Китайцы смело заявляют, что уже через два года по его мотивам будет выпущена первая  по настоящему глобальная модель Chery.

Стоит напомнить, что это уже вторая попытка Chery выйти на европейский рынок. Впрочем, в этот раз они серьезно подготовились. Для суббренда Exeed была разработана новая платформа. TX – это первая модель, которая выйдет на европейский рынок, причем изначально она создавалась с прицелом на Старый Свет. В ее разработки приняли участие такие компании как BorgWarner, Dana, Getrag и другие.

Кроссовер был «зеленым» и выпускаться в трех вариантах: обычном гибридном, подзаряжаемом гибридном (PHEV) и полностью электрическим. На выставке была представлена PHEV версия с силовой установкой, состоящей из 1,5-литрового бензинового мотора мощностью 150 л.с. и 147-сильного электромотора. Кроссовер получил 7-ступенчатый «автомат» и систему интеллектуального полного привода. По словам предсавителей компании разгон до 100 км/ч у концепта занимает не более шести секунд, а расход топлива не превысит 1,8 литра на 100 километров. Исключительно на электротяге Exeed TX сможет проехать до 70 километров а на быстрой зарядке емкость аккумуляторов восстановится на 80% всего за полчаса.

У концепта довольно свежий дизайн: в новой стилистике будут выполнены все модели Chery, предназначенные для европейского рынка. Салон машины также довольно интересен и явно готов к серийному производству. У него обычная приборная панель, но на центральной консоли разместился большой отдельно стоящий экран мультимедийной системы.

Чем закончится новая попытка Chery пока неизвестно. Но, кажется, в этот раз китайцы учли все ошибки. Так, по слухам, еще до конца этого года в Берлине откроется европейский центр Chery, где будут собраны дизайнеры и инженеры для подготовки моделей для Старого Света.
 

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Chery

Комментарии к новости

Последние новости

...
Chery Tiggo 9

Chery показала дизайн нового кроссовера

29 августа 2017
Chery

Chery показала переднюю часть нового кроссовера

17 августа 2017
Chery

Chery покажет в Европе новый кроссовер

15 августа 2017
Chery Tiggo Coupe concept 2017

Chery представила концепт купе-кроссовера

18 апреля 2017
Chery Tiggo 2 2017

Chery привезла в Россию новый кроссовер

17 апреля 2017
Chery

Chery готовит конкурента Nissan Juke

11 апреля 2017

 Новости Chery

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Audi A5 - audi a5 sportback 2017 и вашим и нашим Тест драйв
13 сентября 2017

Audi A5
"И вашим и нашим"
Mazda MX-5 - mazda mx-5 rf 2017 вот ты какое, счастье…
Автопутешествия
11 сентября 2017

Mazda MX-5
"Вот ты какое, счастье…"
BMW 5 series - bmw 520d 2017 остановись, мгновенье!
Тест драйв
08 сентября 2017

BMW 5 series
"Остановись, мгновенье!"
KIA Rio - kia rio 2017 парадный расчет
Тест драйв
06 сентября 2017

KIA Rio
"Парадный расчет"

Написано новостей:

1 9 6 8 7