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21 мар 2022

Chery привезет в Россию новый седан, который обязательно убьет Solaris

Chery привезет в Россию новый седан, который обязательно убьет Solaris
Автор фото: фирма-производитель

Китайский концерн запатентовал в России новый седан Arrizo 5 Plus, который не раз уже встречали на дорогах Москвы в закамуфлированном виде

Надо сказать, что автомобиль  обладает сравнительно крупными габаритами. Длина – 4.6 метра, ширина составляет чуть больше 1,82 метра, а высота равна 1,49 метра, то есть он лишь на несколько сантиметров длиннее и выше Hyundai Elantra. Таким образом, пусть мы и упомянули в заголовке Hyundai Solaris, но это машина B-класса, а китайскому дебютанту придется играть в C-классе. Впрочем, если говорить о ценах, то в Китае Arrizo 5 Plus оценивается в 70-90 тысяч юаней, если переводить в рубли, то мы получим сумму в 1.1-1.6 миллиона рублей. Это сопоставимо со средней стоимостью машин B-класса.

Несколько слов об агрегатах. В документации указано, что автомобиль  будет предложен с турбированным мотором 1.5, мощностью в 156 лошадиных сил. Двигатель будет работать в паре с вариатором. Отметим, что на китайском рынке можно выбрать и автомобиль с атмосферным мотором аналогичного объема, но мощностью в 115 лошадиных сил.

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