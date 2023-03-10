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10 мар 2023

Chery разрабатывает заряженный седан

Chery разрабатывает заряженный седан
Автор фото: фирма-производитель

Компания Chery готовит к выходу на китайский рынок «заряженную» версию седана Arrizo 8. Местные фото-шпионы уже запечатлели предсерийные прототипы

Что касается дизайна, то новинка отличается от стандартного седана особым рисунком решётки радиатора (его предложат в двух вариантах), слегка доработанным передним бампером и четырьмя патрубками выхлопной системы. В салоне же появятся спортивные кресла.

Разумеется, всех интересует силовая установка, и здесь китайцам есть, что предложить. Под капотом появится двухлитровый турбомотор, мощность которого превысит 250 лошадиных сил.  Инсайдеры говорят, машина сможет разогнаться до сотни за шесть секунд, а максимальная скорость составит 215 километров в час.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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