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2 апр 2021

Chery собирается наладить производство своих автомобилей в России

Chery собирается наладить производство своих автомобилей в России

Автомобили Chery и раньше имели российскую прописку, но, к сожалению недолгую. В 2006-2008 годах их собирали на Автоторе, а с 2014 сборка происходила на заводе Derways, пока тот не обанкротился. После чего автомобили на наш рынок стали поставлять из Китая.

До сегодняшнего дня все так и было. Впрочем, совсем скоро автомобили Chery смогут вновь прописаться в Росси. Во всяком случае, об этом  заявил генеральный директор компании «Чери Автомобили Рус» Владимир Шмаков в своем интервью «Интерфакс». К сожалению деталей топ-менеджер не озвучил, сообщив лишь, что как только определится производственный партнер, то компания сразу оповестит деловое сообщество.

Обзавестись российским производством – это не единственный план Chery в этом году.  Компания предполагает  нарастить продажи в два с половиной раза, а также вывести несколько новых моделей, например, Tiggo 2 Pro.

При написании новости использовалась информация:
Mail.ru

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