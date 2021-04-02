Chery собирается наладить производство своих автомобилей в России

Автомобили Chery и раньше имели российскую прописку, но, к сожалению недолгую. В 2006-2008 годах их собирали на Автоторе, а с 2014 сборка происходила на заводе Derways, пока тот не обанкротился. После чего автомобили на наш рынок стали поставлять из Китая.

До сегодняшнего дня все так и было. Впрочем, совсем скоро автомобили Chery смогут вновь прописаться в Росси. Во всяком случае, об этом заявил генеральный директор компании «Чери Автомобили Рус» Владимир Шмаков в своем интервью «Интерфакс». К сожалению деталей топ-менеджер не озвучил, сообщив лишь, что как только определится производственный партнер, то компания сразу оповестит деловое сообщество.

Обзавестись российским производством – это не единственный план Chery в этом году. Компания предполагает нарастить продажи в два с половиной раза, а также вывести несколько новых моделей, например, Tiggo 2 Pro.