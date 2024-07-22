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22 июл 2024

Новый гибридный кроссовер на базе Chery Tiggo 9 установил рекорд по запасу хода

Новый гибридный кроссовер на базе Chery Tiggo 9 установил рекорд по запасу хода
Автор фото: фирма-производитель

Гибридный кроссовер Chery Fulwin T10, созданный на базе Tiggo 9, установил мировой рекорд Гиннеса по запасу хода на гибридных автомобилях, преодолев 2100 км

Chery Fulwin T10 проехал путь в Китае от города Шангри Ла до Чжухай. “Забег” проходил с 17 по 20 июля. В итоге, автомобиль в гибридном режиме смог преодолеть 2100 км без дозаправки и с одним заполненным зарядом аккумулятора.

Официальный дебют модели стартует 25 июля. Ожидается, что его стоимость будет начинаться от 200 000 юаней, что эквивалентно 2 400 000 рублей. Стандартная версия оснащена 1,5-литровым турбомотором мощностью 154 л.с. (220 Нм) и одним электромотором на 221 л.с. (390 Нм). В полноприводной модификации есть дополнительный 235-сильный электродвигатель. Суммарная мощность составляет 610 л.с. и 960 Нм крутящего момента. Обе версии комплектуются батареей емкостью 34,46 кВт*ч. Запас хода на электротяге у переднеприводной версии - 210 км, а полноприводной - 200 км (CLTC).

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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