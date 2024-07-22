Новый гибридный кроссовер на базе Chery Tiggo 9 установил рекорд по запасу хода

Гибридный кроссовер Chery Fulwin T10, созданный на базе Tiggo 9, установил мировой рекорд Гиннеса по запасу хода на гибридных автомобилях, преодолев 2100 км

Chery Fulwin T10 проехал путь в Китае от города Шангри Ла до Чжухай. “Забег” проходил с 17 по 20 июля. В итоге, автомобиль в гибридном режиме смог преодолеть 2100 км без дозаправки и с одним заполненным зарядом аккумулятора.

Официальный дебют модели стартует 25 июля. Ожидается, что его стоимость будет начинаться от 200 000 юаней, что эквивалентно 2 400 000 рублей. Стандартная версия оснащена 1,5-литровым турбомотором мощностью 154 л.с. (220 Нм) и одним электромотором на 221 л.с. (390 Нм). В полноприводной модификации есть дополнительный 235-сильный электродвигатель. Суммарная мощность составляет 610 л.с. и 960 Нм крутящего момента. Обе версии комплектуются батареей емкостью 34,46 кВт*ч. Запас хода на электротяге у переднеприводной версии - 210 км, а полноприводной - 200 км (CLTC).