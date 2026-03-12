Автомобильный портал Motorpage
12 мар 2026

Chery выводит на рынок доступный электрокар QQ3 EV с запасом хода 420 км

Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания Chery открыла предварительные продажи нового компактного электромобиля Chery QQ3 EV. Стоимость модели на родине начинается от 68 920 юаней, что эквивалентно 793 000 рублям

Новинка впервые была представлена на автосалоне в Чэнду и нацелена на конкуренцию с одним из самых популярных электрокаров китайского рынка Geely EX2. Длина модели 4195 мм, а колесная база – 2700 мм. Внешне электрокар выделяется кузовом в стиле SUV, «квадратной» светодиодной оптикой и пластиковым обвесом. Внутри установлена мультимедийная система с экраном 15,6 дюймов и интеллектуальной системой Lingxi Smart Cabin. Есть поддержка голосового помощника Carmind, который позволяет управлять функциями автомобиля при помощи голосовых команд.

Электромобиль оснащается одним электромотором мощностью 79 л.с. или 122 л.с. Привод – задний. Покупателям предложены две батареи емкостью 29,48 и 41,28 кВт·ч. Запас хода составляет 310 и 420 км соответственно (по китайскому циклу CLTC). Быстрая зарядка позволяет восполнить заряд аккумулятора с 30% до 80% примерно за 17 минут.

 Новости Chery

