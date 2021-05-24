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24 май 2021

Chery везет в Россию дешевый кроссовер

Chery везет в Россию дешевый кроссовер
Автор фото: фирма-производитель

Chery Automobile оформила в России Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на кроссовер Tiggo 2 Pro.

Обычный Tiggo 2 без приставки Pro уже продавался на нашем рынке, однако, не долго – модель оказалась не слишком популярной на фоне своих старших братьев по модельной линейке. Tiggo 2 Pro, разумеется, существенно отличается от обычной «Двушки»- здесь и новые кузовные панели, да и в целом силуэт поменялся.

Что касается техники, то согласно документации кросссовер предложат нам с литровым турбомотором на 102 лошадиные силы. Есть и альтернатива в виде полуторалитрового атмосферника. Трансмиссии – механики и вариатор.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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