Chery везет в Россию дешевый кроссовер

Chery Automobile оформила в России Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на кроссовер Tiggo 2 Pro.

Обычный Tiggo 2 без приставки Pro уже продавался на нашем рынке, однако, не долго – модель оказалась не слишком популярной на фоне своих старших братьев по модельной линейке. Tiggo 2 Pro, разумеется, существенно отличается от обычной «Двушки»- здесь и новые кузовные панели, да и в целом силуэт поменялся.

Что касается техники, то согласно документации кросссовер предложат нам с литровым турбомотором на 102 лошадиные силы. Есть и альтернатива в виде полуторалитрового атмосферника. Трансмиссии – механики и вариатор.