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23 апр 2021

Chery везет в Россию три новинки

Chery везет в Россию три новинки
Автор фото: фирма-производитель

До конца года в Россию приедет сразу три кроссовера Chery.  Причем два из них будут продаваться под премиальной маркой Exeed.

C премиальной марки и начнем. Как сообщает портал «Китайские автомобили»,  концерн привезет к нам рестайлинговый кроссовер TXL. Модель уже продается в Китае, так что никакого секрета здесь нет. Рестайлинговый автомобиль отличается от своего предшественника широкой решеткой радиатора, новыми бамперами, светодиодной оптикой, которые выполнены единым блоком. По технической части изменений нет.

Вторым премиальным кроссовером Chery станет XV. Такой автомобиль приедет к нам с двухсотсильным бензиновым турбо-мотором.  Трансмиссия – робот. Привод только передний. Третьим автомобилем станет Chery LX

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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