Cheryexeed TXL приехал в Россию

Китайский премиальный кроссовер доступен россиянам в двух богатых комплектациях

Cheryexeed TXL оснащается только 1,6-литровой 186-сильной «турбочетверкой», семиступенчатым роботом и полным приводом.В базовой версии покупатели получат 18-дюймовые легкосплавные диски, светодиодные дневные ходовые огни и задние фонари, зеркала с электроприводом и обогревом, систему стабилизации, функцию выбора режимов движения, круиз-контроль, водительское кресло с электрорегулировками, двухзонный климат-контроль, 10,25-дюймовую цифровую приборную панель, 10,1-дюймовый тачскрин мультимедиа, премиальную акустику Arkamys с шестью динамиками.

Отличия старшей комплектации - светодиодные фары, 19-дюймовые легкосплавные диски, панорамная крыша, тонировка задних стекол, подрулевые лепестки, переднее пассажирское сиденье с электрорегулировками, атмосферная подсветка салона, два дополнительных динамика, а также наличие систем кругового обзора, контроля слепых зон, автоматической парковки и помощи при выезде задним ходом. Стоимость на кроссовер стартует с отметки в 2 249 900 рублей.