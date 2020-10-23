Автомобильный портал Motorpage
23 окт 2020

Cheryexeed TXL приехал в Россию

Cheryexeed TXL приехал в Россию
Автор фото: фирма-производитель

Китайский премиальный кроссовер доступен россиянам в двух богатых комплектациях

Cheryexeed TXL оснащается только 1,6-литровой 186-сильной «турбочетверкой», семиступенчатым роботом и полным приводом.В базовой версии покупатели получат 18-дюймовые легкосплавные диски, светодиодные дневные ходовые огни и задние фонари, зеркала с электроприводом и обогревом, систему стабилизации, функцию выбора режимов движения, круиз-контроль, водительское кресло с электрорегулировками, двухзонный климат-контроль, 10,25-дюймовую цифровую приборную панель, 10,1-дюймовый тачскрин мультимедиа, премиальную акустику Arkamys с шестью динамиками.

Отличия старшей комплектации - светодиодные фары, 19-дюймовые легкосплавные диски, панорамная крыша, тонировка задних стекол, подрулевые лепестки, переднее пассажирское сиденье с электрорегулировками, атмосферная подсветка салона, два дополнительных динамика, а также наличие систем кругового обзора, контроля слепых зон, автоматической парковки и помощи при выезде задним ходом. Стоимость на кроссовер стартует с отметки в  2 249 900 рублей.

При написании новости использовалась информация:
motor1

Комментарии к новости

Последние новости

...
Chery Ant

Китайский автопром делает ставку на алюминий

18 августа 2020
Chery Tiggo 7 PRO

Chery готовится вывести на российский рынок новый компактный кроссовер

23 июня 2020
Vantas

Автомобильные коммунисты захватывают Америку

12 февраля 2020
Chery Tiggo 2

Пересадили сердце детенышу Chery

30 декабря 2019
Chery Tiggo 7

Представлен новый Chery Tiggo 7

26 ноября 2019
Chery Exeed TXL 2020

В Москве заметили китайский премиум-кроссовер Exeed TXL

03 июня 2019

 Новости Chery

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Porsche 911 Carrera 4S - porsche 911 carrera 4s (2019) Тест драйв
23 октября 2020

Porsche 911 Carrera 4S
"Немецкая аннексия страны грёз"
Subaru Forester - subaru forester 2019 о вопросах обстоятельности
Тест драйв
21 октября 2020

Subaru Forester
"О вопросах обстоятельности"
KIA K5 - kia k5 2021 космос становится ближе
Тест драйв
19 октября 2020

KIA K5
"Космос становится ближе"
Skoda Rapid, Hyundai Solaris - сравнительный тест hyundai solaris (2020) и skoda rapid (2020) в стремлении изменить имидж
Сравнительный тест
14 октября 2020

Skoda Rapid, Hyundai Solaris
"В стремлении изменить имидж"

Написано новостей:

2 6 9 4 5