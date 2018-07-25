Автомобильный портал Motorpage
25 июл 2018

Jetour X70: очередная попытка Chery

Jetour X70: очередная попытка Chery
Автор фото: фирма-производитель

У компании Chery богатый и печальный опыт попыток продажи автомобилей под суббрендами. Rely и Rich провалились на рынке и просуществовали менее трех лет, от Qoros и Cowin китайцы избавились в прошлом году. Но, попыток продавать машины не только под своим именем в Chery не прекращают.

В конце прошлого года Chery объявила о создании суббренда Jetour, что с китайского можно перевести как «победная тропа». Под новой маркой будут продаваться кроссоверы и компактвэны с «самобытным дизайном».  В будущем основной упор Jetour сделает на гибриды и электромобили, а пока показал своего первенца, кроссовер X70.

Машина построена на одной платформе с последний новинкой Chery, кроссовером Tiggo 8. Подвеска у кроссовера полностью независимая, задняя — многорычажная. Но для Jetour немного растянули колесную базу: 2745 мм против 2710 мм у Tiggo 8. Длина кроссовера составляет 4720 миллиметров, то есть на китайском рынке ему предстоит конкурировать с такими европейскими моделями как Volkswagen Tiguan Allspace и Skoda Kodiaq.

Но экстерьер и интерьер у Jetour свои, совершенно непохожие на модели Chery. Спереди у машина фирменная радиаторная решетка с тремя горизонтальными плашками и надписью Jetour, а в профиль и сзади X70 перекликается с корейскими моделями, например с Kia Sportage.

Jetour X70 позаимствовал у Chery Tiggo 8 не только платформу, но и 1,5-литровый турбомотор мощностью 149 л.с . Правда здесь он агрегатирован с 5-ступенчатой механической коробкой передач или 8-ступенчатым «автоматом», а не 6-ступенчатой «механикой» и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач.

Салон в базовой комплектации рассчитан на пятерых, но за доплату можно заказать «багажные» сиденья. На приборной панели между тахометром и спидометром расположился большой 12,3-дюймовый экран, на центральной консоли расположен 10-дюймовый экран мультимедийной системы. В базовое оснащение входят 20-дюймовые легкосплавные колеса, панорамная крыша, кожаную обшивку сидений, климат-контроль и кнопку запуска двигателя на центральном тоннеле.

Любопытно, что Jetour X70, несмотря на богатое базовое оснащение, в Китае дешевле не только Chery Tiggo 8, но и других машин китайской компании: Tiggo 5x и Tiggo 7.
 

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Chery Tiggo 3

Chery представила спецверсию кроссовера Tiggo 3

13 июня 2018
Audi Q7

Chery представила свой первый 7-местный кроссовер

05 февраля 2018
Chery

Chery готовит к премьере трехрядный кроссовер

30 января 2018
Chery Exeed TX

Chery показала кроссовер для Европы

13 сентября 2017
Chery Tiggo 9

Chery показала дизайн нового кроссовера

29 августа 2017
Chery

Chery показала переднюю часть нового кроссовера

17 августа 2017

 Новости Chery

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Mitsubishi Outlander - mitsubishi outlander gt на встречу с экзотикой Автопутешествия
25 июля 2018

Mitsubishi Outlander
"На встречу с экзотикой"
DS 3 - ds3 2016 дарит… духи и катает с ветерком
Тест драйв
23 июля 2018

DS 3
"DS 3 дарит… духи и катает с ветерком"
Volkswagen Teramont - volkswagen teramont 2018 демократия по-американски
Тест драйв
20 июля 2018

Volkswagen Teramont
"Демократия по-американски"
Audi A8, BMW 7 series, Mercedes-Benz S-Class - сравнительный тест audi a8 l 55 tfsi (3.0) quattro 2018, bmw m760li xdrive 2017, mercedes-benz s 560 4matic 2018
Сравнительный тест
18 июля 2018

Audi A8, BMW 7 series, Mercedes-Benz S-Class
"Сравнение нового Audi A8 с Mercedes-Benz S-Class и BMW 7 series позволило нам определить психотип каждого из них"

Написано новостей:

2 1 6 3 9