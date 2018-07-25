У компании Chery богатый и печальный опыт попыток продажи автомобилей под суббрендами. Rely и Rich провалились на рынке и просуществовали менее трех лет, от Qoros и Cowin китайцы избавились в прошлом году. Но, попыток продавать машины не только под своим именем в Chery не прекращают.

В конце прошлого года Chery объявила о создании суббренда Jetour, что с китайского можно перевести как «победная тропа». Под новой маркой будут продаваться кроссоверы и компактвэны с «самобытным дизайном». В будущем основной упор Jetour сделает на гибриды и электромобили, а пока показал своего первенца, кроссовер X70.

Машина построена на одной платформе с последний новинкой Chery, кроссовером Tiggo 8. Подвеска у кроссовера полностью независимая, задняя — многорычажная. Но для Jetour немного растянули колесную базу: 2745 мм против 2710 мм у Tiggo 8. Длина кроссовера составляет 4720 миллиметров, то есть на китайском рынке ему предстоит конкурировать с такими европейскими моделями как Volkswagen Tiguan Allspace и Skoda Kodiaq.

Но экстерьер и интерьер у Jetour свои, совершенно непохожие на модели Chery. Спереди у машина фирменная радиаторная решетка с тремя горизонтальными плашками и надписью Jetour, а в профиль и сзади X70 перекликается с корейскими моделями, например с Kia Sportage.

Jetour X70 позаимствовал у Chery Tiggo 8 не только платформу, но и 1,5-литровый турбомотор мощностью 149 л.с . Правда здесь он агрегатирован с 5-ступенчатой механической коробкой передач или 8-ступенчатым «автоматом», а не 6-ступенчатой «механикой» и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач.

Салон в базовой комплектации рассчитан на пятерых, но за доплату можно заказать «багажные» сиденья. На приборной панели между тахометром и спидометром расположился большой 12,3-дюймовый экран, на центральной консоли расположен 10-дюймовый экран мультимедийной системы. В базовое оснащение входят 20-дюймовые легкосплавные колеса, панорамная крыша, кожаную обшивку сидений, климат-контроль и кнопку запуска двигателя на центральном тоннеле.

Любопытно, что Jetour X70, несмотря на богатое базовое оснащение, в Китае дешевле не только Chery Tiggo 8, но и других машин китайской компании: Tiggo 5x и Tiggo 7.

