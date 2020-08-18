Китайский автопром делает ставку на алюминий

Chery Automobile в конце августа в родном для себя Китае начнет продажи новой модели — среднеразмерного электрического кроссовера под названием Ant. Казалось бы, а что здесь интересного? Да взять хотя бы тот факт, что кузов новинки будет полностью изготовлен из алюминия

Впрочем, начнем издалека - с технической составляющей. Новинка разработана на новой платформе Chery LFS, которая изначально создана под использование электрической силовой установки. Это позволило инженерам скомпоновать агрегаты наиболее оптимально, не прибегая к компромиссам, которые неизбежны при конвертации платформы с ДВС под применение электропривода. Подвеска в Chery LFS полностью независимая: передняя — типа McPherson, задняя — многорычажная. Что касается мотора, то кроссовер оснащен электромотором мощностью 130 кВт (178 л.с.) и крутящим моментом 280 Нм. Он установлен сзади и приводит в движение задние колеса. На одном запасе энергии машина может проехать до 510 километров.

В конструкции кузова и шасси широко применен алюминий — это сделано для снижения веса и, как следствие, повышения эффективности расходования энергии. Что же касается дизайна, то его разработала итальянская Pininfarina. Здесь по-спортивному выраженная носовая часть, светодиодная оптика, изящная диагональная складка на дверях. Там, где у обычных автомобилей — решетка радиатора, у Chery Ant — заглушка, на которой отформован рисунок множества ветряных электростанций