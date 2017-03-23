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23 мар 2017

Компания Chery подала жалобу на Mercedes-Benz

Компания Chery подала жалобу на Mercedes-Benz
Автор фото: фирма-производитель

Претензии европейских производителей, касательно копирования дизайна их автомобилей производителями из Поднебесной уже давно привычны

Китайские заводы не стесняются повторять слово в слово облик того или иного бестеллера, в то время, как большинство претензий, рассматриваемых судами заканчиваются ничем, будто в Китае и вовсе не слышали об авторском праве. Оказывается, слышали.

На днях китайская компания Chery подала жалобу в Управление по товарным знакам Государственной администрации по промышленности и торговле Китая на Mercedes-Benz, который, по словам представителей китайского производителя, нарушил ее интеллектуальные права на бренд EQ. Сам концерн Daimler ситуацию пока не комментирует, но доподлинно известно, что электрический кроссовер Generation EQ в планах на 2025 год у Mercedes-Benz есть, а так же то, что в обозначении гибридных трансмиссий Daimler планировал применять название EQ Power+.

Одновременно с этим, Chery настаивает на том, что в ее модельной гамме электромобиль с аббревиатурой eQ (на фото) не просто есть, а уже выпускается два года. Компания настаивает на запрете использования бренда EQ «мерседесу», по крайней мере, на китайском рынке. По мнению аналитиков, если суд вынесет решение в пользу Chery, это станет серьезным ударом по концерну Daimler, ведь рынок Китая является одним из крупнейших в мире.

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При написании новости использовалась информация:
Reuters

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