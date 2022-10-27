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27 окт 2022

Компания Chery представила кроссовер под молодежной маркой Kaiyi

Компания Chery представила кроссовер под молодежной маркой Kaiyi

Бренд Kaiyi, сменивший в портфеле Chery считающийся преемником бюджетной марки Cowin, представил новый вседорожник под названием Kunlun

Да, в модельных линейках китайского концерна можно легко запутаться, впрочем, это в любом случае демонстрирует нам тот факт, что Chery активно развивается и пытается занимать новые сегменты. Впрочем, перейдем к самой машине. Она, к слову, отличается специфическим дизайном, в котором стреловидные фары и мощная решётка радиатора сочетаются с плавными обводами кузова.

Что касается силовых установок, то изначально автомобиль предложат с бензиновыми моторами объемом 1.6 и 2.0 литра и мощностью в 195 и 254 лошадиные силы. В декабре на конвейер встанут ещё две модификации, обе гибридные – их характеристики на данный момент не уточняются.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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