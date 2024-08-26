Кроссовер Chery iCar с новой внешностью готовится к рыночному дебюту

Китайская компания Chery на этой неделе начнет предварительные продажи новой версии iCar 03 с приставкой T. Ее впервые показали на Пекинском автосалоне в этом году

Напомним, что стандартный iCar 03 продается с 2023 года. Новая версия технически не отличается от обычной “тройки”, но автомобилю пересмотрели внешний облик и оснащение. Модель 03T позиционируется, как внедорожная модификация, поэтому мы видим развитый обвес и дополнительную грузовую платформу на крыше. Также автомобиль получил более широкие колесные арки и внедорожные шины. Точные габариты: 4433/1916/1741 мм., при колесной базе в 2715 мм. Изменения в салоне коснулись только отделки, которая теперь предложена в черно-белом исполнении.

iCar 03T будет предложен с одним электромотором мощностью 184 л.с. или с двумя суммарной мощностью 279 л.с. Привод задний и полный соответственно. Заявленный запас хода - 401-501 км по циклу CLTC. Больше подробностей об iCar 03T мы узнаем на автосалоне в Чэнду.