На бывшем заводе Mercedes “пропишутся” автомобили марки Chery

Согласно появившейся информации, на бывшем заводе Mercedes, который сейчас принадлежит российской компании “Автодом”, будет налажено производство автомобилей китайской марки Chery

Ожидается, что до конца года будет выпущена первая партия кроссоверов Chery Tiggo 9, а уже в следующем году на конвейер встанут модели суббренда Exeed. Tiggo 9 с выходом на российский рынок заменит актуальный флагманский кроссовер Tiggo 8 Pro Max. Напомним, что 9-ка дебютировала на родном рынке весной этого года. Автомобиль получил самый большой кузов в модельной линейки компании: 4820/1930/1699 мм., при колесной базе в 2820 мм.

Под капотом - бензиновая “турбочетверка” объемом 2,0 л. Мощность - 261 л.с. Крутящий момент - 400 Нм. Максимальная скорость - 205 км/ч. Средний расход топлива - 7,5 л. Переднеприводная версия комплектуется 7-ступенчатым “роботом”, а полноприводная модификация - 8-ступенчатым “автоматом”.