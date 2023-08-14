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14 авг 2023

Новый Chery Tiggo 8 Pro Max представят в России

Новый Chery Tiggo 8 Pro Max представят в России

На столичных дорогах был замечен автовоз с новыми Chery Tiggo 8 Pro Max. Ожидается, что старт продаж новинки объявят в ближайшие две недели

Обновленная модель дебютировала в Малазии в начале июля этого года. Max-версия отличается визуально от Pro только оформлением решетки радиатора с интегрированной подсветкой в логотипе Chery. В интерьере изменений не наблюдается. По габаритам новинка схожа с Geely Monjaro: 4722x1860x1705 мм., а колесная база - 2710 мм.

Tiggo 8 Pro Max оснащается бензиновым 2-литровым мотором мощностью 197 л.с. (375 Нм крутящего момента). Данный агрегат комплектуется 7-ступенчатым «роботом». Привод - полный. Следует отметить, что в Китае автомобиль получил форсированный 2-литровый мотор мощностью 254 л.с. и 390 Нм.

При написании новости использовалась информация:
китайские-автомобили

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