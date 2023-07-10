Новый полноприводный кроссовер от Chery

Chery показала новый полноприводный кроссовер Explore 06, который до этого фигурировал под кодовым названием Chery TJ-1. Ожидается, что новинка поступит в продажу в течении 2023 года

Chery Explore 06 позиционируется как компактный кроссовер с габаритами: длина - 4538 мм., ширина - 1898 мм., высота - 1680 мм., а колесная база - 2672 мм.

Стало известно, что базовая версия получит турбомотор объемом 1,6 л. и 7-ступенчатую роботизированную коробку передач. Максимальная отдача данного агрегата составит 197 л.с. И 290 Нм. Также мы увидим гибридную версию с установкой C-DM на базе турбированной “четверки” объемом 1,5 л. Отмечается, что при полном баке и полностью заряженной батарее, запас хода составит свыше 1400 км.