Новый суббренд Chery готовится к появлению необычного кроссовера

В январе прошлого года компания Chery Automobile создала новый суббренд Jetour. Модельный ряд марки уже состоит из трех кроссоверов, однако стало известно, что на автосалоне в Шанхае будет представлен некий «радикальный» концепт

Автомобиль получил кодовое название «Jetour X». Знающие люди подскажут, что этот концепт уже был презентован ранее и будут правы. Дело в том, что кроссовер показывали на автосалоне в Пекине в прошлом году, вероятно, компания захотела произвести обновление, так как предыдущий облик кроссовера пришелся по вкусу не всем.

Судя по презентационным скетчам, у обновленной машины сохранится спортивный и даже агрессивный стиль: узкие фары, рельефные грани кузова, большие воздухозаборники в переднем бампере, купеобразная форма крыши. В то же время у машины просматривается новая задняя оптика: она стала тоньше, также в ней изменилась графика. Что касается технической стороны Jetour X, то никакой информации о силовой установке автомобиля пока нет. Известно, что бренд собирается выпускать двигатели на любой вкус — от гибридов до водородных установок.