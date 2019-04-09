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9 апр 2019

Новый суббренд Chery готовится к появлению необычного кроссовера

Новый суббренд Chery готовится к появлению необычного кроссовера
Автор фото: фирма-производитель

В январе прошлого года компания Chery Automobile создала новый суббренд Jetour. Модельный ряд  марки уже состоит из трех кроссоверов, однако стало известно, что на автосалоне в Шанхае будет представлен некий «радикальный» концепт

Автомобиль получил кодовое название «Jetour X». Знающие люди подскажут, что этот концепт уже был презентован ранее и будут правы.  Дело в том, что кроссовер показывали на автосалоне в Пекине в прошлом году, вероятно, компания захотела произвести обновление, так как предыдущий облик кроссовера пришелся по вкусу не всем.

Судя по презентационным скетчам, у обновленной машины сохранится спортивный и даже агрессивный стиль: узкие фары, рельефные грани кузова, большие воздухозаборники в переднем бампере, купеобразная форма крыши. В то же время у машины просматривается новая задняя оптика: она стала тоньше, также в ней изменилась графика. Что касается технической стороны Jetour X, то никакой информации о силовой установке автомобиля пока нет. Известно, что бренд собирается выпускать двигатели на любой вкус — от гибридов до водородных установок.

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При написании новости использовалась информация:
Drom, speedme

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