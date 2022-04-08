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8 апр 2022

Представлен Chery Arizo 8

Представлен Chery Arizo 8
Автор фото: фирма-производитель

Компания Chery опубликовала официальные изображения Arrizo 8 — самого крупного и престижного седана в модельном ряду китайского концерна

Этот седан является прямым конкурентом Toyota Camry и по габаритам между обоими машинами установился паритет. Каждый в «длину» размахнулся на 4.8 метра. Что касается дизайна, то Arrizo 8 выглядит очень солидным и массивным автомобилем.  Из интересных особенностей стоит выделить сложную графику передней и задней оптики. Интерьер стандартен для машины, создатели которой взяли курс на цифровизацию – мультимедийная система и приборная панель объединены в единый блок с 12-дюймовым экраном с пропорциями 16:10.

Что касается силовых установок, то по предварительным данным клиентам предложат на выбор два турбированных мотора объемом 1.6 и 2.0 литра. Предполагаемая мощность – 190 и 250 лошадиных сил соответственно.  Продажи автомобиля будут запущены уже во втором квартале этого года.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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