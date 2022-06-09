Представлен Chery Arrizo 5 GT

Китайские СМИ опубликовали серию фотографий, полностью раскрывающих дизайн заряженного седана Chery Arrizo 5 GT

Фактически, перед нами обычная «пятерка», но с двумя важными отличиями. Первое – на новинку установлен спортивный обвес, который освежает несколько скучный облик городской малолитражки. Отличие второе – гораздо более мощный мотор.

Да, если обычный Arrizo 5 оснащается полуторалитровым 120-сильным атмосферником, то под капотом версии GT располагается турбомотор 1.6, который развивает 197 лошадиных сил. Кстати, этот мотор знаком многим по кроссоверу Chery Tiggo 8. На седане двигатель работает в паре с семиступенчатым роботом. Производитель заявляет, что разгон до сотни у Arizo 5 GT занимает шесть секунд ровно.