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9 июн 2022

Представлен Chery Arrizo 5 GT

Представлен Chery Arrizo 5 GT

Китайские СМИ опубликовали серию фотографий, полностью раскрывающих дизайн заряженного седана Chery Arrizo 5 GT

Фактически, перед нами обычная «пятерка», но с двумя важными отличиями. Первое – на новинку установлен спортивный обвес, который освежает несколько скучный облик городской малолитражки. Отличие второе – гораздо более мощный мотор.

Да, если обычный Arrizo 5 оснащается полуторалитровым 120-сильным атмосферником, то под капотом версии GT располагается турбомотор 1.6, который развивает 197 лошадиных сил. Кстати, этот мотор знаком многим по кроссоверу Chery Tiggo 8. На седане двигатель работает в паре с семиступенчатым роботом. Производитель заявляет, что разгон до сотни у Arizo 5 GT занимает шесть секунд ровно.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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