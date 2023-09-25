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25 сен 2023

Представлен Chery Fengyun T11 PHEV

Представлен Chery Fengyun T11 PHEV
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания Chery показала первые изображения нового гибридного кроссовера Fengyun T11 PHEV. Официальный дебют модели должен состояться в 2024 году

Судя по фотографиям, автомобиль получит узкую светодиодную оптику, решетку радиатора в нижней части бампера, а также декоративные светодиодные полоски на лицевой части. Профиль автомобиля выглядит монолитно. Отсутствуют привычные дверные ручки и колесные арки. Дополняют образ стильные хромированные колёсные диски.

На данный момент нет точной информации о технических характеристиках автомобиля. Известно только то, что Fengyun T11 получит гибридную силовую установку Kunpeng Super Performance Electric Hybrid C-DM.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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