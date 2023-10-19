Представлен новый флагманский кроссовер от Chery

Китайская компания Chery представила новый флагманский гибридный кроссовер под названием Fengyun T9. Ожидается, что заказать новинку можно будет уже в конце 2023 года

Фактически автомобиль является гибридной модификацией знакомого всем Chery Tiggo 9, но со слегка измененной передней частью. Вместо фирменной решетки радиатора стоит заглушка в цвет кузова, которая обрамляется хромированными вставками. Также немного отличаются бампера. Салон остался прежним. Габариты автомобиля: 4820/1930/1710 мм., при колесной базе в 2820 мм.

Самое интересное - это силовая установка. В основе гибридной системы (Kungpeng Super Performance Electric Hybrid C-DM) лежит бензиновый мотор на 1,5 л., а также один электродвигатель. Суммарная мощность - 224 л.с. Версия подороже комплектуется дополнительным электромотором. Суммарная мощность - 462 л.с. Емкость аккумулятора - 34,4 кВт*ч. Средний расход топлива на 100 км - 5,7 л. Максимальный запас хода в гибридном режиме у стандартной версии - 1321 км, а у самой дорогой - 1100 км.