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5 мар 2019

Продажа автомобилей на AliExpress

Продажа автомобилей на AliExpress

В скором времени купить автомобили и запчасти к ним можно будет через общеизвестную площадку онлайн-торговли. Ее первым партнером станет бренд Chery. К слову, русскоязычные покупатели не останутся в стороне

В российском представительстве компании Chery рассказали о скором начале продаж автомобилей онлайн, через площадку AliExpress. Сервис уже имеет опыт онлайн-торговли автомобилями Chery в Китае, однако теперь география будет расширена, и возможность купить машину не выходя из дома появится у жителей других стран, в том числе и России. В данный момент ведется разработка страниц для русскоязычных покупателей, а также уточняется схема продаж и логистика.

На AliExpress можно будет приобрести не только любую модель Chery, но и запчасти к ней, а также аксессуары. Также сообщается, что машины в онлайне будут предлагаться на особых, более выгодных условиях. Примечательно и то, что первое время продавать онлайн планируется  автомобили китайской сборки. Позже начнутся поставки машин и с одной из российских площадок, где будут собирать Chery.

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При написании новости использовалась информация:
За Рулем , РБК

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