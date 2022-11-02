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2 ноя 2022

Рассекречены характеристики нового флагмана Chery

Рассекречены характеристики нового флагмана Chery

Совсем скоро в Китае должен состояться дебют кроссовера Tiggo 9 – флагмана в модельной линейке Chery. На сегодняшний день концерн проводит заключительные тесты прототипов

Надо сказать, что в сеть уже утекли характеристики машины. Как сообщает портал «Китайские автомобили», под капотом кроссовера расположится двухлитровый турбомотор на 254 лошадиные силы, который будет работать в паре с 8-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Еще один важный нюанс – тип привода будет разниться от конфигурации салона – пятиместные автомобили будут предлагаться лишь в переднеприводном исполнении, а семиместные кроссоверы – с полным приводом.

Также раскрыта информация и о некоторых деталях интерьера. Кроссовер получит «многослойную» переднюю панель с крупными дефлекторами вентиляции и большой сдвоенный экран. Кроме того, Tiggo 9 оборудуют массивным центральным тоннелем, на котором разместят сразу две беспроводных зарядки для гаджетов.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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