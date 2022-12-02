Сhery начинает тесты конкурента Great Wall Tank

Компания Chery вывела на тесты прототип внедорожника Jetour T-1. Премьера серийной модели состоится в начале следующего года

Chery уже демонстрировала «предсерийную» версию Jetour T-1 на автосалоне в Чэнду в августе нынешнего года. Однако, судя по фотографиям закамуфлированного прототипа, дизайн серийной машины будет упрощён. Дизайнеры решили снизить градус брутальности и хай-тека - убрали буксировочные проушины, а выдвижные ручки дверей заменили на обычные.

Что касается силовых установок, то нас ждут гибриды, которые созданы на основе турбированных двигателей объемом 1.6 и 2 литра, а также электрических моторов. Отметим, что этот автомобиль могут привезти и на российский рынок.