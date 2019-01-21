Старший Tiggo приедет к нам весной

Да, речь идет о модели Tiggo 7, до дебюта которой на российском рынке осталось не так много времени. По заявлению представителей китайского концерна, это должно произойти уже в середине весны

Интересно, что ни слова не сказано о локализации модели, наоборот, указываются прямые поставки из Китая. По предварительной информации, в движение модернизированный кроссовер будет приводиться с помощью двухлитрового бензинового мотора. В паре с ним будут трудиться 6-ступенчатая механическая коробка передач или вариатор CVT. Предполагается, что чуть позже моторная линейка будет расширена турбо-агрегатом объёмом на полтора литра и мощностью в 150 лошадиных сил. Он, в свою очередь, будет работать с роботизированной трансмиссией. К сожалению, привод у кроссовера будет только передним.

Вся остальная информация, включая данные о спецификациях, комплектациях и ценах Chery Tiggo 7, будет объявлена на официальной презентации, которая состоится ближе к началу продаж. Напомним, что Tiggo 7 разработан международной командой CTCS (Chery Technical Center Shanghai) на базе прототипа концепт-кара TX. В компании считают, что благодаря эффектной внешности и богатому оснащению, автомобиль способен составить конкуренцию корейским, японским и американским аналогам.