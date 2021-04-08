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8 апр 2021

В Chery переписали комплектации для Tiggo 8

В Chery переписали комплектации для Tiggo 8
Автор фото: фирма-производитель

C российского рынка ушли пятиместные версии флагманского кроссовера. Теперь автомобиль предлагается только в семиместном исполнении.

Более того, даже семиместный вариант теперь предлагается только в старших комплектациях. Теперь можно сказать, что бюджетных версий у кроссовера нет. «Мы оптимизировали комплектации по модели Tiggo 8, оставив те, которые пользуются наибольшим спросом», — приводит портал «Китайские автомобили»слова руководителя пресс-службы Chery Евгении Никитеной-Кацарской.

В то же время портал «За Рулем» считает, что подобная оптимизация была выполнена не просто так. По мнению экспертов, Tiggo 8 своими бюджетными версиями составлял конкуренцию младшей модели с Tiggo 7 Pro. По другой версии оптимизация связана с возможным скорым дебютом модели Tiggo 8 Pro.

При написании новости использовалась информация:
За Рулем, Китайские автомобили

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