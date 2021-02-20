В Chery раскрыли подробности о Tiggo 8 Pro

Новинка доберется до российских потребителей в марте. Однако, полное представление о модели мы можем составить уже сейчас.

В основе Tiggo 8 Pro лежит модульная платформа T1X. На ней, к слову, базируется почти весь модельный ряд Chery, который продается в нашей стране. Tiggo 4, Tiggo7, Tiggo 8 – все они базируются на одной и той же «тележке». Что касается двигателей, то на домашнем рынке 8 Pro предлагается с турбо-мотором 1.6 на 200 лошадиных сил, однако, приедет ли он на российский рынок – неизвестно.

Пару слов и о подвеске. Спереди у автомобиля устанавливается McPherson, а сзади независимая многорычажка. Любопытно, что настройкой подвески занимались специалисты из Lotus.