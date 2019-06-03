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3 июн 2019

В Москве заметили китайский премиум-кроссовер Exeed TXL

В Москве заметили китайский премиум-кроссовер Exeed TXL
Автор фото: фирма-производитель

На одной из парковок в Москве был замечен китайский кроссовер премиум-класса Exeed TXL. Это выглядит несколько странным, так как кроссовер должен был добраться до российского рынка лишь в 2020 году

Как сообщают СМИ со ссылкой на компанию Chery, чьим суббрендом является Exeed, данная машина была ввезена для того, чтобы представить ее дилерам марки. Между тем известно, что модель пока не сертифицирована и одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на нее не получено.

Напомним, что впервые модель Chery Exeed TX была представлена осенью 2017 года. Тогда для нее заявлялось несколько версий, в том числе подзаряжаемый гибрид (PHEV) с 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 147 л.с. и 114-сильным электродвигателем. Силовая установка агрегатирована с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. Exeed TX PHEV должен разгоняться с 0 до 100 км/ч за 6 секунд, средний расход топлива заявлялся на уровне 1,8 л/100 км.

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При написании новости использовалась информация:
Drom

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