В России официально представили новый китайский кроссовер Exlantix ET

Китайская марка Exlantix, входящая в концерн Chery, официально выводит на российский рынок кроссовер ET, который на родине известен под названием Sterra ET. Данная модель оснащается как гибридной, так и полностью электрической силовыми установками. Продажи у нас начнутся в начале 2025 года

Первым на рынке появится гибрид с 1,5-литровым мотором и двумя электродвигателями суммарной мощностью 469 л.с. и 634 Нм крутящего момента. Автомобиль комплектуется безальтернативной 43-киловаттной батареей. Заявленный запас хода в гибридном режиме - 1238 км (WLTC). Точной информации о полностью электрической модификации пока нет. Напомним, что на родине она оснащается одним электродвигателем на 313 л.с. или двумя суммарной мощностью 480 л.с. или 562 л.с. в зависимости от комплектации. Заявленный запас хода - от 540 до 760 км.

Точные габариты Exlantix ET: длина - 4995 мм., ширина - 1975 мм., высота - 1698 мм. и колесная база - 3000 мм. Максимальный дорожный просвет - 240 мм. Внешне автомобиль выделяется безрамочной решеткой радиатора с вертикальными прорезями, узкой светодиодной оптикой, растянувшейся по всей ширине кузова, и скрытыми дверными ручками. В салоне привлекают внимание два отдельных экрана “приборки” и мультимедийной системы, овальный трехспицевый руль и минималистичный центральный тоннель, который отделен от передней панели.