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23 сен 2021

В России заметили новый электрокар Chery

В России заметили новый электрокар Chery
Автор фото: Китайские автомобили

В распоряжении портала «Китайские автомобили» оказались фотографии электрического хэтчбека Chery Ant. Несколько месяцев назад марка уже объявила о своих намерениях по выводу данной модели на российский рынок. Более того, появлялись идеи и по локализации данных транспортных средств в России.

Наши коллеги считают, что автомобиль, который удалось запечатлеть,  привезли специально для сертификационных испытаний. По не подтвержденным данным продажи новинки могут начаться уже в начале следующего года.

Поговорим о самой машине. Итак, Chery Ant – городской трехдверный электрокар. В движение он приводится 40-сильным двигателем.  Емкая батарея обеспечивает солидный запас хода в 385 километров.

При написании новости использовалась информация:
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