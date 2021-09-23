В России заметили новый электрокар Chery

В распоряжении портала «Китайские автомобили» оказались фотографии электрического хэтчбека Chery Ant. Несколько месяцев назад марка уже объявила о своих намерениях по выводу данной модели на российский рынок. Более того, появлялись идеи и по локализации данных транспортных средств в России.

Наши коллеги считают, что автомобиль, который удалось запечатлеть, привезли специально для сертификационных испытаний. По не подтвержденным данным продажи новинки могут начаться уже в начале следующего года.

Поговорим о самой машине. Итак, Chery Ant – городской трехдверный электрокар. В движение он приводится 40-сильным двигателем. Емкая батарея обеспечивает солидный запас хода в 385 километров.