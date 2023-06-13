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13 июн 2023

В Россию едет Chery Arrizo 8

В Россию едет Chery Arrizo 8
Автор фото: фирма-производитель

Компания Chery собирается запустить продажи своего бизнес-седана до конца нынешнего месяца. Автомобиль будет доступен в трех комплектациях

Для начала поговорим о наборе агрегатов, доступных для данной машины. Строго говоря, разнообразия здесь нет – доступно лишь одно сочетание в виде турбомотора объемом 1.6 литра и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. К слову, двигатель развивает 186 лошадиных сил, к тому же его адаптируют под использование 92-го бензина. Разгон до сотни у такой модификации займет 8.6 секунд.

Что касается комплектаций, то их будет три — Prestige, Ultimate и Ultimate SE. К сожалению детали оснащения не раскрываются, зато известна цена –  она стартует с отметки в 3.4 миллиона рублей.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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