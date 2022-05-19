В Россию едет Chery Omoda 5

Российский офис марки Chery подтвердил появление на российском рынке нового компактного кроссовера Omoda 5, который станет конкурентом Haval Jolion и Geely Coolray, а также нескольких корейских и европейских моделей, вроде Hyundai Creta.

Надо сказать, что за облик модели отвечал Стив Юм – это именитый дизайнер, который до Chery работал в General Motors, Ford и Hyundai. В целом машина создавалась в рамках концепции Аrt in Motion («искусство в движении»), которая направлена на эксперименты с цветом и формой. В итоге, характерными чертами Omoda 5 являются двухцветные окрасы кузова и сложные выштамповки на крыльях и дверях.

Что касается моторов, то с большой долей вероятности к нам сперва привезут модификацию с турбированным двигателем 1.6 (мощность в 196 лошадиных сил), который работает в паре с 7-ступенчатым роботом. Чуть позже появится гибрид на основе полуторалитрового турбомотора.