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19 май 2022

В Россию едет Chery Omoda 5

В Россию едет Chery Omoda 5
Автор фото: фирма-производитель
Российский офис марки Chery  подтвердил появление на российском рынке нового компактного кроссовера Omoda 5, который станет конкурентом Haval Jolion и Geely Coolray, а также нескольких корейских и европейских моделей, вроде Hyundai Creta.
Надо сказать, что за облик модели отвечал Стив Юм – это именитый дизайнер, который до Chery работал в General Motors, Ford и Hyundai. В целом машина создавалась в рамках концепции Аrt in Motion («искусство в движении»), которая направлена на эксперименты с цветом и формой. В итоге, характерными чертами Omoda 5 являются двухцветные окрасы кузова и сложные выштамповки на крыльях и дверях.
 
Что касается моторов, то с большой долей вероятности к нам сперва привезут модификацию с турбированным двигателем 1.6 (мощность в 196 лошадиных сил), который работает в паре с 7-ступенчатым роботом. Чуть позже появится гибрид на основе полуторалитрового турбомотора.

При написании новости использовалась информация:
Motor

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