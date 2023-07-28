В Россию приехал Chery Tiggo 9

Ряд российских дилеров выставил на продажу новый среднеразмерный кроссовер Chery Tiggo 9, который был привезен в страну по схеме параллельного импорта

Напомним, что Tiggo 9 является флагманской моделью китайской компании. Автомобиль дебютировал на Шанхайском автосалоне в 2023 году. Официальный старт продаж нового кроссовера запланирован на конец текущего года. Габариты новинки составляют: 4820 х 1930 х 1710 мм., а колесная база - 2820 мм.

Chery Tiggo 9 оснащается бензиновым 4-цилиндровым турбомотором объемом 2,0 л. Мощность - 261 л.с. Крутящий момент - 400 Нм. Автомобиль комплектуется 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Привод - передний.