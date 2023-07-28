Автомобильный портал Motorpage
28 июл 2023

В Россию приехал Chery Tiggo 9

В Россию приехал Chery Tiggo 9
Автор фото: фирма-производитель

Ряд российских дилеров выставил на продажу новый среднеразмерный кроссовер Chery Tiggo 9, который был привезен в страну по схеме параллельного импорта

Напомним, что Tiggo 9 является флагманской моделью китайской компании. Автомобиль дебютировал на Шанхайском автосалоне в 2023 году. Официальный старт продаж нового кроссовера запланирован на конец текущего года. Габариты новинки составляют: 4820 х 1930 х 1710 мм., а колесная база - 2820 мм.

Chery Tiggo 9 оснащается бензиновым 4-цилиндровым турбомотором объемом 2,0 л. Мощность - 261 л.с. Крутящий момент - 400 Нм. Автомобиль комплектуется 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Привод - передний.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Chery Tiggo 2

В Казахстане дебютировал Chery Tiggo 2

27 июля 2023
Chery Tiggo 7 Pro Max

Опубликована стоимость Chery Tiggo 7 Pro Max в России

17 июля 2023
Chery Arrizo 8

Ждем в России обновленный Chery Arrizo 8

13 июля 2023
Tiggo 8 Pro Max

Chery представила обновленный Tiggo 8 Pro

11 июля 2023
Chery Explore 06

Новый полноприводный кроссовер от Chery

10 июля 2023
Chery Arrizo 8

В Россию едет Chery Arrizo 8

13 июня 2023

 Новости Chery

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Changan CS85 - changan cs85 (2019) горячий ветер с востока Тест драйв
26 июля 2023

Changan CS85
"Горячий ветер с Востока"
Lada Vesta Cross - lada vesta sw cross (2023) без альтернативы
Тест драйв
20 июля 2023

Lada Vesta Cross
"Без альтернативы"
Sollers Argo - sollers argo (2022) «грузовичок-кузовичок»
Тест драйв
17 июля 2023

Sollers Argo
"«Грузовичок-кузовичок»"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 3 4 6 9