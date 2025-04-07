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7 апр 2025

Chery вернет линейку QQ для электрических хэтчбеков

Chery вернет линейку QQ для электрических хэтчбеков
Автор фото: фирма-производитель

Компания Chery официально подтвердила возвращение линейки хэтчбеков QQ. После более, чем десятилетнего перерыва китайский автопроизводитель представил концепт новой модели. Дебют состоится на Шанхайском автосалоне в этом месяце

Первая Chery QQ появилась на рынке в 2003 году и быстро завоевала популярность, как доступный и молодежный автомобиль. Модель QQ3, которая оценивалась примерно в 4100 долларов, уже за первый год разошлась тиражом более 40 000 экземпляров. В 2005 году ежемесячные продажи превышали 10 000 автомобилей, а суммарный тираж всех моделей серии превысил 1,4 миллиона. Однако с годами спрос начал падать, и в 2014 году производство было остановлено.

Вероятно, Chery хочет повторить успех оригинального QQ и представила полностью новую модель. Пока это только концепт, который выделяется “пиксельной” оптикой, камерами вместо привычных боковых зеркал и скрытыми дверными ручками. Судя по дизайну, автомобиль уже готов к серийному производству. Технические характеристики пока не известны. Возвращение QQ может стать попыткой Chery составить конкуренцию таким популярным моделям, как Wuling Hongguang Mini EV и Geely Xingyuan.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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