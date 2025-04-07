Chery вернет линейку QQ для электрических хэтчбеков

Компания Chery официально подтвердила возвращение линейки хэтчбеков QQ. После более, чем десятилетнего перерыва китайский автопроизводитель представил концепт новой модели. Дебют состоится на Шанхайском автосалоне в этом месяце

Первая Chery QQ появилась на рынке в 2003 году и быстро завоевала популярность, как доступный и молодежный автомобиль. Модель QQ3, которая оценивалась примерно в 4100 долларов, уже за первый год разошлась тиражом более 40 000 экземпляров. В 2005 году ежемесячные продажи превышали 10 000 автомобилей, а суммарный тираж всех моделей серии превысил 1,4 миллиона. Однако с годами спрос начал падать, и в 2014 году производство было остановлено.

Вероятно, Chery хочет повторить успех оригинального QQ и представила полностью новую модель. Пока это только концепт, который выделяется “пиксельной” оптикой, камерами вместо привычных боковых зеркал и скрытыми дверными ручками. Судя по дизайну, автомобиль уже готов к серийному производству. Технические характеристики пока не известны. Возвращение QQ может стать попыткой Chery составить конкуренцию таким популярным моделям, как Wuling Hongguang Mini EV и Geely Xingyuan.