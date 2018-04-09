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9 апр 2018

Chery представила спецверсию кроссовера Tiggo 3

Chery представила спецверсию кроссовера Tiggo 3
Автор фото: фирма-производитель

Компания Chery звезд с неба в России не хватает, но исправно выводит на наш рынок новые модели и даже создает специальные версии уже существующих моделей, которые представлены только в нашей стране.

Такой спецверсией стала Limited кроссовера Tiggo 3. Ее главным отличием является двухцветное исполнение кузова: основная часть окрашена в белый, а стойки и крыша — в черный. Версия создана на базе комплектации Luxury.

Она включает в себя ABS, две подушки безопасности, задний парктроник, наружные зеркала с повторителями поворотов и электрической регулировкой, круиз-контроль, электростеклоподъемники всех дверей, подогрев передних сидений, кондиционер, мультируль и мультимедийную систему с большим экраном.

Кроссовер Chery Tiggo 3 поставляется к нам исключительно в переднеприводном варианте с 1,6-литровым двигателем мощностью 126 л.с. При этом для комплектации Luxury доступна механическая коробка передач (779 900 руб.) и вариатор (829 900 рублей).

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При написании новости использовалась информация:
Chery

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