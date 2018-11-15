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15 ноя 2018

Продажи Chery Tiggo 3 остановлены Росстандартом

Продажи Chery Tiggo 3 остановлены Росстандартом
Автор фото: фирма-производитель

Такое заключение было выдано по итогам плановых проверок. У автомобилей было выявлено несоответствие требованиям безопасности

Поводом послужили плановые испытания, которые проводились на полигоне НАМИ. В ходе них автомобили проверялись на соответствие показателей выбросов, защиты водителя и пассажиров в случае лобового или бокового столкновения, и прочих моментов, связанных с потенциальными аварийными ситуациями.

Согласно заявлению Россстандарта, у Chery Tiggo 3 были выявлены два негативных пункта. Первый -  безопасность стекол в сборе полнокомплектного транспортного средства не подтверждена Одобрением типа транспортного средства. Второй – затруднения в работе двусторонней громкой голосовой связи в кабине транспортного средства с оператором экстренных оперативных служб.

В Chery заявили, что предписание об остановке продаж было поставлено только одной версии Tiggo 3 – c механической коробкой передач. Более того, это касается автомобилей, выпущенных только в 2018 году. На данный момент идет процесс урегулирования данного вопроса.

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При написании новости использовалась информация:
Авто@mail.ru , Авторевю, За Рулем

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