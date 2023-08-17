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17 авг 2023

Chery Tiggo 4: самый ликвидный автомобиль в России

Chery Tiggo 4: самый ликвидный автомобиль в России
Автор фото: фирма-производитель

Согласно последним данным аналитиков, кроссовер Chery Tiggo 4 стал самым ликвидным автомобилем в России, стоимость которого сохраняется последние два года

Напомним, что Chery Tiggo 4 дебютировал на российском рынке в июле 2021 года и оценивался от 1 129 900 рублей. Автомобиль оснащался бензиновой “четверкой” объемом 1,5 л. Мощность - 113 л.с. Крутящий момент - 138 Нм. Мотор работает в паре с 5-ступенчатой “механикой” или вариатором. Привод - передний.

В этот рейтинг также вошли Changan CS35 Plus, Changan CS75, Geely Atlas и Geely Coolray. Остаточная стоимость этих автомобилей спустя три года после приобретения составляет 128% у каждого. Учитывая серьезный рост цен на автомобили за последние несколько лет, не удивительно, что кроссовер, стоимость которого находилась в пределах 2-х миллионов рублей два или три года назад, сейчас уже давно превысили эту ценовую планку.

При написании новости использовалась информация:
Газета.ру

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