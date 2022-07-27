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27 июл 2022

Chery Tiggo 5x пережил рестайлинг

Chery Tiggo 5x пережил рестайлинг

Эта модель известна российским автомобилистом под названием Tiggo 4, и учитывая, что совсем скоро к нам обещали привезти рестайлинговый вариант, эта новость сравнительно важна для наших соотечественников, так как «Четверка» является одним из самых популярных китайских кроссоверов в России

Итак, с рестайлингом автомобиль новую решетку радиатора. Да, во внешности нового мало, но куда больше изменений произошло в салоне – здесь появились: новая приборная панель, новые кресла и мультимедийная система с 10-дюймовым дисплеем. Разумеется, расширился и список дополнительного оборудования, куда вошла система кругового обзора.

Что касается агрегатов, то на домашнем рынке кроссовер представлен с безнаддувным двигателем 1.5, который развивает 116 лошадиных сил, а альтернативой служит турбо-версия этого же мотора на 156 сил.  Вполне возможно эти моторы будут представлены и на нашем рынке.

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