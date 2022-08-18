В Россию едет рестайлинговый Chery Tiggo 4 Pro

Китайский автоконцерн решил выпустить на рынок очередную новинку - рестайлинговый кроссовер, Chery Tiggo 4, который теперь получил приставку Pro к названию

Разумеется, с рестайлингом в машину привнесли целое множество изменений. С точки зрения внешности мы получаем новую решетку радиатора, и передние фары.

В техническом плане нюансов больше. К примеру у россиян будет возможность выбора двух моторов - атмосферного полуторалитрового агрегата, мощностью в 115 лошадиных сил и турбированного агрегата аналогичного объема, мощностью в 145 лошадиных сил. В качестве коробок передач используется или 5-ступенчатая механика, или вариатор. Причем "старший" мотор можно заказать только с вариатором.