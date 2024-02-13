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13 фев 2024

Анонсирован обновлённый Chery Tiggo 4 Pro для России

Анонсирован обновлённый Chery Tiggo 4 Pro для России
Автор фото: фирма-производитель

Компания Chery в своих социальных сетях опубликовала анонс появления нового автомобиля на российском рынке. Им станет обновленный компактный кроссовер Chery Tiggo 4 Pro

На самом деле пока точно не ясно, как автомобиль изменится. Предполагается, что серьезных внешних доработок не предвидится, но вот салон вероятно, будет полностью новый (в стиле старших моделей Tiggo 7 и 8). Другими словами, на передней панели появится единый кластер “приборки” и мультимедийной системы.

Силовая установка останется прежней. Напомним, что актуальная “четверка” оснащается 1,5-литровым мотором мощностью 113 л.с. и 138 Нм. В версии подороже уже 1,5-литровый турбомотор на 147 л.с. и 210 Нм. Коробка - 5-ступенчатая “механика” и вариатор соответственно. Привод исключительно передний.

При написании новости использовалась информация:
Российская газета

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