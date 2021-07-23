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23 июл 2021

Chery Tiggo 4 получил новые комплектации

Chery Tiggo 4 получил новые комплектации
Автор фото: фирма-производитель

Китайский концерн расширил список комплектаций модели Tiggo 4, добавив в него две новых модификации

Новые комплектации носят названия Travel и Trek. Первая предлагается для машин с атмосферным 113-сильным мотором и вариатором. Она включает в себя 17-дюймовые литые колесные диски, панорамная крыша с люком, обогрев передних и задних сидений, водительское кресло с электрическими регулировками и внешние зеркала с автоматическим складыванием.

Любопытно, но в версии Trek вы получите ровно все то же самое! В чем разница? Все просто - комплектация Trek доступна лишь для машин с полуторалитровым 147-сильным турбомотором. 

Отметим, что в скором времени Chery может привезти на наш рынок модель Tiggo 2 Pro. На днях на него был получен ОТТС, согласно которому кроссовер будет предлагаться на нашем рынке в переднеприводном исполнении с литровым турбомоторм на 102 лошадиные силы. Присутствует и альтернатива в виде атмосферного мотора 1.6.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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