Chery Tiggo 4 получил новые комплектации

Китайский концерн расширил список комплектаций модели Tiggo 4, добавив в него две новых модификации

Новые комплектации носят названия Travel и Trek. Первая предлагается для машин с атмосферным 113-сильным мотором и вариатором. Она включает в себя 17-дюймовые литые колесные диски, панорамная крыша с люком, обогрев передних и задних сидений, водительское кресло с электрическими регулировками и внешние зеркала с автоматическим складыванием.

Любопытно, но в версии Trek вы получите ровно все то же самое! В чем разница? Все просто - комплектация Trek доступна лишь для машин с полуторалитровым 147-сильным турбомотором.

Отметим, что в скором времени Chery может привезти на наш рынок модель Tiggo 2 Pro. На днях на него был получен ОТТС, согласно которому кроссовер будет предлагаться на нашем рынке в переднеприводном исполнении с литровым турбомоторм на 102 лошадиные силы. Присутствует и альтернатива в виде атмосферного мотора 1.6.