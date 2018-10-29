Обновлённый Chery Tiggo 5х вышел на родные просторы!

Начались продажи обновлённой версии Chery Tiggo 5х. Пока только в Китае, где машины этого вида пользуются большой популярность. В России пока доступен только предшественник - Тигго 4

Внешне с машиной произошли довольно заметные изменения в стиле «старшего брата» Тигго 8. Изменилась форма бамперов и конфигурация дневных ходовых огней.

В качестве силового агрегата устанавливается полуторалитровый мотор различной степени форсирования - до 166 и 147 сил. Трансмиссия предлагается в трёх вариантах: 5-ступенчатая МКПП, 6-скоростной робот и вариатор.

Из соочетаний силовых агрегатов, трансмиссий и количества опций на китайском рынке будет предложено 7 стандартных комплектаций. Стоимость младшей модификации в российском эквиваленте составит 620 тысяч рублей. Топовая версия будет продаваться за 860 тысяч рублей в пересчёте на рубли.

О сроке выхода Tiggo 5х на российский рынок пока не сообщается. Ценовая политика в РФ по обновлённой модели пока тоже неизвестна.